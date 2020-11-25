Сыктывкарец ограбил 85-летнюю женщину в ее же подъезде

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Сыктывкаре мужчину подозревают в том, что он ограбил местную жительницу 1935 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Пенсионерка шла домой из больницы. Когда сыктывкарка вошла в подъезд, за ней вошел незнакомый мужчина. Тот силой вырвал у женщины сумку и убежал. Внутри был кошелек с небольшой суммой денег, телефон и продукты, купленные в магазине. Общая сумма ущерба составила порядка 9 тысяч рублей. Женщина была напугана, приметы и одежду нападавшего не запомнила.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что злоумышленник шел за пострадавшей из поликлиники. Лицо было скрыто под медицинской маской, на голову накинут капюшон, что не позволяло быстро установить его личность. Выяснилось, что подозреваемый пришел в медучреждение не для обращения к врачу, а с целью поиска жертвы. Заметив пенсионерку, которая направлялась к выходу, он последовал за ней.

В тот же день на крыше гаражного комплекса обнаружили сумку заявительницы, выброшенную похитителем. Телефона, денег и продуктов в ней не было. Спустя два дня полицейские нашли и самого подозреваемого. На украденные деньги он купил билет и поехал в Сысольский район. Подозреваемого задержали, телефон изъяли при личном досмотре. В квартире злоумышленника полицейские нашли продукты, которые находились в сумочке.

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