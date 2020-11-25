Коми получит дополнительные деньги на спортивные объекты

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Дополнительные средства будут направлены регионам на строительство и реконструкцию спортивных объектов. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Коми получит из них 223 миллиона рублей. Субсидии будут перераспределены в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Напомним, в Коми должен состояться Чемпионат Мир по хоккею с мячом среди мужских команд в 2021 году. Здесь же находится знаменитый лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной в Выльгорте, на котором тренируются не только российские спортсмены.
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