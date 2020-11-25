В Коми обнаружили опасные насекомые в пиломатериалах

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Россельхознадзор Коми обнаружил опасное насекомое в пиломатериалах. Уточняется, что малый черный еловый усач нашли в продукции ООО «Зеленый лес».

«Направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений с предложением принять меры в отношении продукции объемом 200 м3, зараженной подкарантинной карантинными объектами: малым черным еловым усачом», - говорится в пресс-релизе Россельхознадзора.

Ведомство приняло решение об уничтожении пиломатериалов путем распиловки и сжигания.

Отметим, что малый черный еловый усач – это насекомое-вредитель. Преимущественно он обитает в Европейской части России и любит ели. Так, глубокие личиночные ходы ухудшают качество древесины, делая ее непригодной для многих строительных работ

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