Вот это поворот: новые проекты малого бизнеса как ответ на кризис

Данные: Райффайзенбанк

Новые проекты и смена сферы деятельности стали одним из ответов малого бизнеса на кризисные явления весны 2020 года. Ситуация, в которой целые отрасли не имели возможности полноценно работать, привела к появлению большого числа новых проектов, зачастую далеких от центральной бизнес-идеи их владельцев. Полная смена вектора развития была особенно характерна для таких секторов как развлечения, индустрия красоты и транспорт, показало исследование Райффайзенбанка.

“Новый бизнес-план и дополнительный проект были частью стратегии преодоления кризиса и для некоторых наших клиентов. Весной 2020 года мы нередко обсуждали с клиентами вопросы реструктуризации или отсрочки платежей по кредитам, и видели разные варианты решения проблемы кассового разрыва или временной приостановки работы. Для одних это была доставка или прием онлайн-платежей, которые бизнес долго откладывал как не первоочередные задачи. Другие сдавали помещения в субаренду или организовывали полностью новое производство, - отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка. – И все-таки цифровизация стала тем, что объединяло все эти подходы. Потому что цифровое привлечение, таргетированная реклама, лендинг для приема заказов и онлайн-взаимодействие с партнерами быстро стали новой реальностью. В этот период мы увидели высокий спрос на услуги онлайн-бухгалтерии, подачу деклараций и выставление счетов полностью онлайн”.

Достигли смены парадигмы: как малый бизнес изменился с весны 2020 года

В марте-апреле 2020 года многие компании столкнулись с ограничениями в работе – турфирмы, салоны красоты и компании из сферы развлечений пострадали от закрытия границ, карантина и отмены публичных мероприятий. Это те, кто не мог уйти на удаленку или решить бизнес-задачи с помощью доставки.

Первым ответом на кризисные явления стало открытие дополнительных проектов, чтобы поддержать основной. Часто это был цех по пошиву масок или разливу антисептиков. Однако со временем концепции усложнялись.