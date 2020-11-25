В Коми через реку Ижма построят ледовую переправу

Фото: Администрация Ижемского района

В Ижемского районом начались строительные работы ледовой переправы. Об этом сообщили районные власти. Переправа будет через реку Ижму в одноименном селе.

«Подрядной организацией уже установлены вехи по границам ледовой переправы, проведено армирование береговой зоны, проведена очистка от торосов, проводится заливка льда», - рассказали в администрации района.

Когда закончатся работы, пока неизвестно, так как сроки зависят от погодных условий. По требованиям безопасности толщина льда на переправе должна составлять не менее 40 сантиметров.

К открытию движения будут установлены дорожные знаки, вешки, информационные щиты и спасательные средства.

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Рассказ очевидца (подробности)