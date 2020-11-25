В Сыктывкаре открылись Международные Рождественские образовательные чтения

Фото: Дом дружбы народов Республики Коми

В этом году Рождественские чтения в Коми проходят в пятый раз и посвящены теме «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Открытие Чтений и пленарное заседание состоялись на площадке регионального Дома дружбы народов.

С приветственными словами к участникам обратились Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский, доктор богословия Питирим и секретарь Сыктывкарской епархии, доктор богословия архимандрит Филипп (Филиппов). Они отметили, что Международные Рождественские чтения – это единственный в России церковно-государственный форум, направленный на развитие православного образования, духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества церкви и государства в области образования и объединяющий большое количество людей. В 2019 году участниками регионального этапа в Коми стало свыше тысячи человек.

От имени заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра национальной политики региона Галины Габушевой гостей и участников Чтений приветствовал заместитель министра Вячеслав Попов.

«Нам важно, чтобы у подрастающего поколения складывалось верное понимание патриотизма, духовного и нравственного служения, важности культурного общения и поддержания мира и согласия в нашей многонациональной республике и стране», – сказал Вячеслав Попов.

В ходе открытия Рождественских чтений состоялась церемония награждения победителей республиканского этапа ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя».

При обсуждении важных вопросов, связанных с культурой, образованием, воспитанием, семейной политикой, вопросами духовно-нравственного развития в Чтениях принимают участие представители духовенства, органов власти, специалистов различных ведомств, педагогов из разных городов и районов Республики Коми.

Завтра, 26 ноября, В Доме дружбы народов Республики Коми при поддержке регионального Министерства национальной политики в рамках направления «Церковь и казачество: традиции и современность» пройдет круглый стол на тему «Перспективы развития военно-патриотического воспитания детей и молодежи в казаческом движении».

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