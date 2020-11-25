В Инте мужчина два раза ударил собутыльника, и он умер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Инте 30-летнего местного жителя, обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в августе. Фигурант выпивал с 27-летним знакомым в квартире дома на улице Горького. Между мужчинами возник конфликт, и обвиняемый как минимум дважды ударил руками по голове потерпевшего. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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