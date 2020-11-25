В аптеках Коми выявили дефицит противовирусных препаратов

Результаты печальны: так необходимые сейчас препараты отсутствуют в 58-80 процентах аптек.

В ходе всероссийского мониторинга аптек общественники выявили в регионах отсутствие противовирусных препаратов.

«В Коми на сегодня проверены 57 аптек. К сожалению, общественники также выявили дефицит отдельных противовирусных препаратов, а также антибиотиков. В частности, зафиксирован дефицит таких лекарств, как фавипиравир, коронавир, кларитромицин, азитромицин, левофлоксацин. Мониторинг аптек в республике будет продолжен», - прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Мониторинг общественники проводили по всей России. Результаты печальны: так необходимые сейчас препараты отсутствуют в 58-80 процентах аптек. После доклада руководителя Исполкома ОНФ Михаила Кузнецова о данной ситуации Президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину в некоторых регионах началась активная работа по решению проблемы нехватки лекарств. Осталось подождать, когда это произойдет в Коми.

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