В ДТП в Сыктывкаре пострадала несовершеннолетняя

Фото: УГИБДД по Сыктывкару

Авария произошла в Сыктывкаре 24 ноября около 8 часов 20 минут. Участники не сразу оценили серьезность травм.

Водитель «Шевроле Клан» 2001 года рождения, трезвый, двигался по Октябрьскому проспекту со стороны ул. Орджоникидзе в направление ул. Оплеснина. Напротив дома №85 по Октябрьскому проспекту он не учел безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «Ваз 21140», которым управлял водитель 2001 года рождения, тоже трезвый.

Первоначально ДТП оформлялось участниками самостоятельно по извещению о ДТП.

Но позже выяснилось, что в результате ДТП пострадала пассажирка отечественной автомашины - несовершеннолетняя 2003 года рождения. Диагноз: ушиб волосистой части головы, не госпитализирована. За медицинской помощью обратилась позднее самостоятельно.

Водитель автомашины «Шевроле Клан» к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течение года не привлекался, водительский стаж с 2020 года, сообщает ГИБДД по Сыктыкару.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пострадали в ДТП два сотрудника районной администрации

В Трудинспекцию сообщили, что они ехали по работе (подробности)