Эпидемиолог Коми рассказала всю правду о масках

На улице маску можно не надевать, но только там, где мало людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если при встрече здоровый человек и носитель COVID-19 будут в защитных масках, то риск заражения снижается до 1,5 процента. Такой информацией поделилась госпитальный врач-эпидемиолог Коми республиканской клинической больницы Вероника Орлова.

– Защитную маску необходимо носить не только во время эпидемии или карантина, но и при любых инфекционных болезнях, – отметила В. Орлова. – Маска позволяет снизить риск заражения инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, в том числе новой коронавирусной инфекцией. Маска помогает защитить вас, если вы встретитесь с больным человеком, а также защитит других людей от заражения, если вы больны.

Маску необходимо надевать при посещении любых общественных мест, таких как магазины и общественный транспорт, где вы можете оказаться в близком контакте с другими людьми.

На улице маску можно не надевать, но только там, где мало людей (парк, сквер, площадь). Если есть возможность без труда сохранить расстояние 1,5-2 метра между посторонними людьми, маска будет лишней - можно дышать полной грудью, насыщать лёгкие и кровь живительным кислородом.

Менять маску нужно каждые два-три часа. Повторно использовать маски нельзя, как нельзя их передавать другим людям. Важно следить, чтобы маска плотно прилегала к лицу, иначе её эффективность понизится. Если маска двухцветная, следует надевать ее цветной (окрашенной) стороной наружу. Если окраски нет, то не принципиально, какой стороной к лицу носить маску. Важно помнить, что клипса для крепления (гибкая проволока) должна быть на перегородке носа, а не на подбородке.

Пока регистрируются новые случаи заболевания COVID-19, опасность распространения инфекции сохраняется. Поэтому чем ответственней мы будем соблюдать ограничительные меры, тем быстрее появится возможность отменить их, предупреждает Министерство здравоохранения Республики Коми.

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