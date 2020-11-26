В Коми бесследно пропали 26 человек

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В Коми продолжаются поиски 26 жителей республики, которые бесследно исчезли. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». По словам волонтеров, мужчины и женщины разных возрастов остаются до сих пор не найденными.

Среди пропавших до сих пор не нашли 13-летнего Дениса Арафаилова. Мальчик купался Корткеросском центральном пляже в июле этого, с того момента о нем ничего неизвестно.

«Всмотритесь внимательно в эти лица, может быть, вы их где-то видели. Эти люди до сих пор не найдены. И поиск не будет остановлен до тех пор, пока мы не узнаем их судьбу. Любая информация важна», - обратились поисковики к неравнодушным жителям Коми.

Подробные ориентировки на всех пропавших вы можете посмотреть в официальной группе «ВКонтакте».

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