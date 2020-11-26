В Инте пенсионерка перевела мошенникам 895 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Инте местная жительница 1952 года рождения перевела мошенникам 895 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина рассказал пенсионерке популярную легенду о том, что кто-то пытается списать с ее счета крупную сумму. После этого собеседник сказал женщине снять деньги и перевести на безопасные счета. При этом звонивший заявил, что ни в коем случае нельзя рассказывать о своих намерениях сотрудникам банка, поскольку они сами хотят завладеть ее сбережениями.

Женщина сразу же отправилась в банк и сняла 895 000 рублей. На вопрос оператора, зачем требуется такая сумма, ответила: «Мне нужно». Опасаясь, что сотрудники будут за ней следить, интинка отправилась в другой банк и там перевела все деньги на 11 телефонных номеров.

Женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что в августе полицейские рассказывали ей о подобных видах мошенничества. Возбуждено уголовное дело. Всего аферисты использовали 19 московских номеров телефонов, которые «засветились» в 429 аналогичных преступлениях, совершенных в Коми и других субъектах РФ. Телефоны же, на которые переведены средства, зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Пермском крае и Вологодской области.

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