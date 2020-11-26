С начала 2021 года часть чиновников потеряет свою работу

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В январе 2021 года чиновников Коми ждут сокращения. Соответствующий документ подписал первый зампредседателя правительства республики Игорь Булатов. Согласно распоряжению, 5% госслужащих будут уволены.

Отмечается, что речь идет только о сотрудниках исполнительной власти Коми. Однако те, кто трудится, в министерстве юстиции, минздраве, службе строительного, жилищного и технического надзора (контроля), комитете по закупкам, комитет по тарифам, министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, управлении по охране объектов культурного наследия, уволены не будут.

Останутся работать и сотрудники, обеспечение которых производится за счёт субвенций из федерального бюджета.

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