«Коми готовит площадки для инвестиций»: заявил Владимир Уйба на Госсовете

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Коми находится на 18-ом месте по России по объему инвестиций в основной капитал на душу населения, заявил на заседании Госсовета республики 26 ноября Владимир Уйба. Он докладывает депутатам об итогах деятельности правительства в прошлом году.

По словам Владимира Уйбы, основная задача, которую он ставит перед собой и перед региональным правительством в сфере экономики, — привлечение инвестиций в республику.

— Решать ее мы будем через привлечение федеральных субсидий, в том числе и на реализацию мероприятий в социальной сфере и сфере туризма, через взаимодействие с вертикально интегрированными компаниями, госкорпорациями для финансирования проектов на территории республики. А также через взаимодействие с федеральными институтами развития и реализацию задач в рамках Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, — сообщил глава республики.

Владимир Уйба заявил, что надо наращивать инструменты привлечения инвестиций в экономику региона, которых пока действующих только два — это территория опережающего развития в Емве и Арктическая зона.

— Планируем создавать инвестиционно привлекательные площадки, индустриальные парки, особую экономическую зону, промышленные технопарки, — сказал он.

Важнейшим перспективным проектом горнорудной отрасли Владимир Уйба назвал создание вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения. Реализует его ГК «РУСТИТАН». Предприятие намерено создать там национальный горнопромышленный кластер.

Статус приоритетного проекта в области освоения лесов может также получить инициатива ООО «Лузалес» по модернизации и расширению производственных мощностей. Это практически безотходное производство по глубокой переработке древесины, строительство пелетного завода мощностью 180 тыс. тонн в год, возведение фанерного завода с мощностью 500 тыс. кубометров в год и ТЭЦ по утилизации отходов и генерации энергии. Объем финансовых вливаний составит более 3 млрд рублей. В рамках проекта намерены создать дополнительно 546 рабочих мест.

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