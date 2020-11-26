В двух авариях в Прилузье пострадали двое водителей

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 25 ноября, в Прилузском районе произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Первая авария в Прилузском районе произошла в 16:12. Мужчина 1979 года рождения ехал за рулем ГАЗ-2834 по трассе Чебоксары Сыктывкар. На 607-м километре во время разворота налево с обочины он не уступил дорогу и в результате врезался в двигающийся позади него DAF. После столкновения иномарка съехала в кювет.

В ДТП пострадал водитель ГАЗа. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Ранее за нарушение ПДД мужчина не привлекался, стаж за рулем с 1998 года.

Вторая авария произошла в 20:20. Мужчина 1983 года рождения ехал за рулем Lada со стороны села Прокопьевка в сторону трассы Чебоксары Сыктывкар. На нерегулируемом перекрестке Летка Прокопьевка Чебоксары Сыктывкар он не справился с управлением. Машина съехала в кювет тврезалась в дерево.

Водитель получил травмы грудины и живота, его госпитализировали. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. В течение года за нарушение правил движения он привлекался один раз, имеет стаж вождения 10 лет.

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