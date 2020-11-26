Путин наградил ухтинского пожарного, который вынес из огня двух детей

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

Пожарный из Ухты Алексей Горбатюк, спасший двух детей, удостоился медали «За отвагу на пожаре». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 11 июня прошого года. Горбатюк находился в очередном отпуске, отдыхал у себя дома в поселке УРМЗ. Около полудня он увидел, как из соседнего двухэтажного деревянного дома идет дым. Сотрудник МЧС сразу же сообщил о случившемся в пожарную охрану и побежал на место происшествия.

Из окон второго этажа и кровли шел сильный дым. Входная дверь в доме была заперта. Подойдя к приоткрытому окну на первом этаже, Горбатюк услышал детские крики и плач. Не теряя времени, он залез в дом через окно первого этажа, чтоб обследовать помещения и найти кричавших детей. На первом этаже присутствовало слабое задымление, но детей там не было. Поняв, что детский плач доносится со второго этажа, сотрудник МЧС сквозь дым устремился туда.

В одной из комнат на втором этаже горела мебель, а в соседней комнате у окна стояли испуганные дети – девочка 2010 года рождения и мальчик 2012 года рождения. Учитывая, что детей придется выносить сквозь жар огня и густой дым, пожарный завязал малышей повязки на лица, имитируя защитные маски. Затем, укутав ребят в одеяла, он вынес их на улицу, где передал соседям.

Убедившись, что дети в безопасности, сотрудник МЧС набрал ведро воды из рядом стоящей емкости, и приступил к тушению пожара. В это время к дому прибыли подразделения противопожарной службы. Пожарный остался оказывать помощь своим товарищам. Так, благодаря смелости и решительности сотрудника МЧС были спасены две маленькие жизни.

9 ноября 2020 года указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей и имущества от огня, сержант внутренней службы Горбатюк Алексей Викторович удостоен государственной награды - медали «За отвагу на пожаре», говорится в сообщении.

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