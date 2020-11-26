Сыктывкарский таксист за неделю сбил двух пешеходов

Фото: ГИБДД по Сыктывкару

В Сыктывкаре водитель такси за неделю сбил двух человек, оба случая произошли на пешеходных переходах. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Первая авария произошла 23 ноября. Таксист 1969 года рождения ехал на «Датсун Он-До» по улице Тентюковской. Напротив дома №300 иномарка сбила девушку 1993 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы.

Вторая авария произошла в четверг, 26 ноября. На этот раз таксист ехал по улице Интернациональной в сторону Кутузова. Поворачивая, напротив дома №36 иномарка сбила женщину 1951 года рождения. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести, и ее увезли в больницу.

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