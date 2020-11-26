В Коми останется только один город

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В Коми пять городских округов – Воркута, Вуктыл, Инта, Усинск и Ухта – не соответствуют этому статусу по плотности населения. До 1 января 2025 года они должны быть преобразованы в муниципальные округа.

Этот вопрос обсуждали сегодня депутаты Госсовета РК на рабочем совещании, посвященном поправкам в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Изменения предусматривают введение нового вида муниципальных образований – муниципальных округов. В перспективе на таких территориях вместо отдельных администраций района и поселений, будет действовать единое руководство, в структуре которого формируются территориальные органы местной власти, сообщает пресс-служба Госсовета Коми.

По мнению участников совещания, такие преобразования возможны и в муниципальных районах. Они позволят повысить эффективность управления, упростить административные процессы и сэкономить бюджетные средства.

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