В Коми подростку дали полгода условно за то, что он украл 500 тысяч у деда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывдинском районе 16-летнего местного жителя признал виновным в краже 500 тысяч рублей у своего же деда. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в августе в селе Зеленец. На тот момент фигуранту было 15 лет. Подросток украл 500 тысяч рублей, которые его 59-летний дедушка хранил под матрасом в пакете. Взяв деньги, юный житель Коми купил автомобиль ВАЗ-2107, смартфон, часы, наушники и другое.

Фигурант признал свою вину. Дедушка злоумышленника просил строго не наказывать внука. Суд это учел и приговорил подростка к шести месяцам лишения свободы условно. Ему также назначен годовой испытательный срок. Приговор не вступил в законную силу.

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