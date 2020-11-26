Пенсионерам Коми увеличили прожиточный минимум

Те, кто у кого пенсия меньше, будут получать доплату. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 26 ноября, на заседании Госсовета РК утвердили новый размер прожиточного минимума для пенсионеров Коми. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Необходимость пересмотра связана с изменениями прогнозной величины на федеральном уровне. Теперь по России она составляет 10 022 рубля. В Коми прожиточный минимум пенсионера на 2021 год установили в размере 12 645 рублей.

Те, кто у кого пенсия меньше этой цифры, будут получать доплату. Министр экономического развития и промышленности Коми Эльмира Ахмеева сообщила, что число таких пенсионеров в Коми составит в 2021 году 19 717 человек.

На реализацию законопроекта из республиканского бюджета потребуется 14 454,11 тысяч рублей.

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