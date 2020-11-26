Сыктывкарец спас пенсионерку от мошенников

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Пожилая жительница Сыктывкара копила на квартиру более 8 лет. Набралось более 600 тысяч рублей. На днях она пыталась отдать все сбережения мошенникам, но вмешался неравнодушный молодой человек.

Сыктывкарец Сергей Мартюшев находился в торговом центре «Парма» у банковского терминала, когда обратил внимание на пожилую женщину, которая переводила наличные деньги и с кем-то оживленно разговаривала по телефону. Поведение пенсионерки насторожило его, и он подошел спросить, нужна ли помощь.

Оказалось, что женщина переводит денежные суммы по указанию незнакомца. Тот убеждал ее по телефону, что является работником службы безопасности банка. И ей надо срочно обналичить и перевести все сбережения на указанный им счет, а то деньги пропадут.

Сергей Мартюшев, догадавшись по характеру беседы, что это мошенник, посоветовал пенсионерке прервать разговор. Выяснилось, что женщина знала из СМИ о подобных обманах, но на автомате следовала указаниям незнакомца. Пока их беседу не прервал неравнодушный сыктывкарец. Он убедил пенсионерку обратиться в полицию. Перевести мошенникам она успела всего 30 тысяч, остальные 614 тысяч удалось сохранить.

Руководство УМВД России по городу Сыктывкару в лице начальника Управления Ильдара Хуснутдинова поблагодарили неравнодушного жителя столицы за активную гражданскую позицию и оказанное содействие в предотвращении преступления, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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