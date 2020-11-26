Болеем за спортсменов из Коми: стартует Кубок мира по лыжным гонкам

В состав женской сборной из декретного отпуска вернулась олимпийский призёр Юлия Ступак.

Завтра, 27 ноября, в финской Руке стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором в составе сборной России примут участие четыре лыжника, представляющих Республику Коми

В мужской команде на дистанцию выйдут Ермил Вокуев, действующий обладатель Континентального Кубка – второго по уровню турнира после Кубка мира, Илья Порошкин и Илья Семиков.

В состав женской сборной из декретного отпуска вернулась олимпийский призёр Юлия Ступак, известная большинству болельщиков под девичьей фамилией Белорукова.

За трансляциями Кубка мира можно следить на телеканалах «Евроспорт» и «Матч ТВ», сообщает Минспорта Коми.

Болеем за наших земляков!

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