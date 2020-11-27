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«Ёлку главы Республики Коми» проводить не будут

Но одарённые дети без сюрпризов не останутся
Елена СЕРГЕЕВА
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Дети Коми без подарков не останутся

Дети Коми без подарков не останутся

Фото: из архива "КП"

«Новогоднюю ёлку Главы Республики Коми» проводить не будут, решили на Республиканском межведомственном оперативном штабе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Новогодняя ёлка Главы Республики Коми» - традиционное праздничное мероприятие, которое ежегодно проводится в Сыктывкаре для одарённых детей со всех муниципальных образований региона. Общий охват составляет около 300-350 детей. Это победители олимпиад, конкурсов и соревнований.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Республике Коми принято решение отменить в этом году проведение праздника. При этом одарённые дети не останутся без внимания, их обязательно поздравят на местах и вручат подарки.

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