Кроссовки, свадебный наряд и стильные платья: каких товаров не дождались жители Коми, совершая онлайн-покупки

Мошенники по-прежнему продолжают вводить в заблуждение тех, кто привык покупать товары посредством социальных сетей и популярных сайтов. Фото: из архива "КП"

Мошенники по-прежнему продолжают вводить в заблуждение тех, кто привык покупать товары посредством социальных сетей и популярных сайтов.

Так, в дежурную часть ОМВД России по г. Ухте полиции обратилась местная жительница, 1988 года рождения. Как пояснила заявительница, в социальной сети «Инстаграм» она обратила внимание на предложение по продаже кроссовок, затем написала автору поста. Пользователь пояснил, что обувь стоит 2 920 рублей. Потерпевшую устроила цена. Продавец заверил, что получить товар женщина сможет уже через неделю, а далее предложил произвести безналичную оплату. Ухтинка перевела требуемую сумму на указанный лицевой счет, но товара не дождалась. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в дежурную часть полиции.

Аналогичным образом пострадала от рук виртуальных лжепродавцов и жительница Сыктывкара, 1994 года рождения, которой на сайте «Авито.ру» приглянулась картинка со свадебным платьем. Связавшись с автором объявления, она получила на «WatsApp» ссылку, а затем прошла по ней и ввела реквизиты карты. После этого у нее было списано более 12 000 рублей. Заветный наряд женщина также не получила. Как и жительница Усинска, 1961 года рождения, которая через «Одноклассники» заказала себе четыре платья. Придя на почту за посылкой, она оплатила 8 700 рублей, а после обнаружила в коробке четыре дешевых футболки.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела в соответствии со статьей 159 УК РФ. Ведется следствие.

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