Сыктывкарский рецидивист украл кофе, чтобы купить себе еды

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Эжвинский районный суд Сыктывкара признал 51-летнего местного жителя виновным в краже и покушении на мелкое хищение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В апреле житель Эжвы украл из магазина три банки кофе. Этот товар мужчина хотел продать, но его задержал сотрудник магазина. В мае мужчина взял со стеллажа в магазине две банки кофе. Он вновь решил продать этот товар, а на полученные деньги купить продукты.

Вину подсудимый признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. После совершения преступления мужчина не исправился и во время следствия продолжал воровать продукты из супермаркетов. Приговор не вступил в законную силу.

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