В Сыктывкаре хотят снизить скоростной лимит до 40 км/ч

Фото: администрация Сыктывкара

На опасном участке дороги в Сыктывкаре могут снизить разрешенный скоростной режим с 60 км/ч до 40 км/ч. Речь идет о пешеходном переходе к новой школе в Сосновой поляне.

Дорога к образовательному учреждению лежит через трассу регионального значения. За день по ней проходит сотня школьников.

Власти города и сотрудники ГИБДД задумались о снижении скоростного режима после того, как на ребенка чуть не наехал грузовик на названном ранее участке.

В мэрии города чиновники обозначили для себя три пункта, которые позволят обезопасить пешеходов от наездов автолюбителей. Так, (кроме снижения скорости потока), власти Сыктывкара намерены установить резиновые «лежачие полицейские», а также поставить светофор.

«Данные рекомендации направлены собственнику трассы, а именно ГКУ РК "Управление автомобильных дорог Республики Коми», – отметил начальник Управления ЖКХ администрации города Александр Гонтарь.

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