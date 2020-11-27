Школьников Коми приглашают сразиться в «бумажном батле» за право встретиться с кумиром

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В России стартовала акция по сбору макулатуры – #БумБатл. Присоединиться к ней приглашают и учеников школ Коми. Ребятам нужно собрать больше всего макулатуры и тогда они смогут встретиться со своими кумирами.
Однако, как говорят организаторы конкурса, #БумБатл – не просто соревнование по количеству сдаваемого бумажного сырья, но и запуск челленджа в социальных сетях, который должен обратить внимание жителей России на проблемы экологии.
Для участия в акции необходимо выполнить простые условия: собрать макулатуру, выложить пост в Instagram или TikTok с хештегом #БумБатл и отметкой аккаунта кумира и подать заявку на участие на сайте акции бумбатл.рф.
Акция продлится с 25 ноября по 10 декабря. Итоги планируется подвести до 15 декабря 2020 года.
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