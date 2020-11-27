Хлебокомбинат Сыктывкара оштрафован за коррупционные схемы

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«Сыктывкарский хлебокомбинат» оштрафован на 50 тысяч рублей за незаконное привлечение госслужащего к трудовой деятельности. Об этом сообщили в региональной Прокуратуре.

Судом установлено, что приказом гендиректора в ООО «Сыктывкарский хлебокомбинат» в апреле 2018 года на работу принят гражданин, ранее занимавший должность налогового инспектора в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Коми. Однако уведомление о заключение договора комбинат решил не отправлять, за что и поплатился.

«Правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов – на должностное лицо в размере 10 тысяч рублей, на юридическое – 50 тысяч рублей», - подытожили в пресс-службе.

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