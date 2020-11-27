Страшная авария на трассе в Коми унесла жизнь 8-летнего мальчика

Фото: УГИБДД по Коми

Смертельная авария произошла накануне на трассе в Коми. Легковой автомобиль Suzuki, в котором был четыре человека, опрокинулся в кювет. Жертвой страшного ДТП стал маленький ребенок, сообщили в УГИБДД по Коми.

Трагедия случилась на 87 км дороги Сыктывкар-Ухта. По предварительной версии, 59-летний водитель иномарки не справился с управлением, и его занесло на обочину: машина на высокой скорости полетела в кювет. Отмечается, что сам водитель не пострадал, а вот его пассажиры получили серьезные травмы.

Прибывшая на место происшествия карета «скорой помощи» экстренно госпитализировала двух пассажирок в больницу. Врачи диагностировали у них множественные переломы конечностей и травмы головы.

Также в салоне машины был еще маленький мальчик. Он скончался до приезда медиков из-за полученных травм. На момент смерти ему было 8 лет.

По данному факту начато разбирательство, сообщили в ГИБДД.

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