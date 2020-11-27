За сутки в Сыктывкаре поймали полсотни водителей со «шторами»

Фото: УГИБДД по Сыктывкару

Операция «Тонировка» проходила в Сыктывкаре с 24 по 25 ноября. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обращали на незаконную «тонировку», а также предметы, закрывающие обзор с места водителя - «шторки», «магнитные сетки».

Такие предметы, ограничивающие видимость и обзор водителям транспортных средств, существенно влияют на безопасность дорожного движения, поэтому их установка запрещена законом.

В рамках рейдовых мероприятий автоинспекторами Сыктывкара к административной ответственности привлечено 49 водителей транспортных средств, которые управляли автомобилями, имеющими технические неисправности. Из них за нарушение требования Технического регламента колесных ТС привлечен 21 водитель - это те, кто нанесли на стекла передних дверей (или лобовое стекло) своего «железного коня» так называемую «тонировку». В отношении одного водителя собран материал для снятия автомобиля с регистрационного учета за внесение изменений в конструкцию.

Наказание за это нарушение от штрафа в размере 500 рублей до административного ареста сроком до 15 суток, сообщает ГИБДД по Сыктывкару.

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