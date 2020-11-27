В Сыктывкаре водоканал обязали восстановить дорогу после ремонта труб

Фото: пресс-служба администрации Рязани

Сыктывкарский водоканал восстановит 64 квадратных метра асфальтового полотна, которое рабочие разобрали во время проведения аварийных работ. Соответствующее распоряжение подписала глава администрации столицы Коми Наталья Хозяинова.

Согласно документу, коммунальщикам предстоит восстановить дорожное полотно после проведения аварийных работ на участке проезжей части, находящегося на гарантии. Работы проводились на улице Зои Космодемьянской, 11. Там разрыли 64 квадратных метра внутриквартальной дороги общего пользования.

Предприятие должно в течение недели восстановить покрытие, а до 10 июня – восстановить благоустройство.

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