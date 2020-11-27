В Сыктывкаре пройдёт масштабный рейд ГИБДД

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В выходные в Сыктывкаре пройдут массовые рейды. Как сообщили в пресс-службе МВД, с 27 по 29 ноября в городе объявлена акция «Нетрезвый водитель». Правонарушителей будет ждать серьезное наказание.

Так, за вождение в пьяном виде гражданина ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. За повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность – до 2 лет тюрьмы.

В ведомстве добавили, что сегодняшние данные свидетельствует о том, что нетрезвых водителей за рулем меньше не становится.

«С начала 2020 года в столице Коми задержано 1149 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Среди них 124 сыктывкарца повторно управляли автомашиной в пьяном виде», - заключили в министерстве.

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