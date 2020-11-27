По обследованиям на ковид Коми опережает средние российские показатели

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем. Фото: Иван МАКЕЕВ

На 26 ноября в частных и государственных лабораториях Республики Коми проведено 379 728 исследование на COVID-2019, в том числе за последние сутки - 2025 исследований, сообщает Роспотребназдзор по РК.

Уровень охвата лабораторными исследованиями в ноябре 2020 года составил 262,8 на 100 тысяч населения, при установленном нормативе в 200 исследований на 100 тысяч населения.

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.

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