Воркутинец был оштрафован за громкую тираду матерных слов

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В Воркуте состоялся суд над местным жителем. Мужчина громко ругался матом на улице, чем привлек внимание не только жителей двора, но и судебного пристава.

Последний поспешил сделать замечание воркутинцу, однако пристав услышан не был. Тогда пристав принял решение наказать нарушителя рублем.

«Мужчина безадресно выражался нецензурной бранью. Судебный пристав потребовал прекратить нарушать установленные в суде правила, но гражданин не исполнил законные требования судебного пристава. Поэтому суд принял решение назначить административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей», - рассказали в пресс-службе мирового суда Воркуты.

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