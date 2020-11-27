Для детей Сыктывдина построили детский сад с бассейном

Скоро в Выльгорте откроется новый детский сад. Фото: администрация Сыктывдинского района Коми.
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
Современный детский сад на 270 мест с бассейном, автономным отоплением и другими проектными новинками возводится в местечке Пичипашня села Выльгорт. Строительство детсада подходит к завершающему этапу.
Сегодня установлена, подключена к ресурсоснабжающим сетям и работает в пуско-наладочном режиме для нужд строительства новая газовая блочно-модульная котельная. Ведутся работы по облицовке фасада, устройству ограждения по периметру территории, возводятся конструкции теневых навесов, внутри помещений производятся штукатурно-малярные, облицовочные, вентиляционные, сантехнические, электромонтажные и другие работы. В бассейне, пищеблоке и других помещениях началась финишная отделка.
Непосредственно к детскому саду (от СПТУ-2 по улице 70 лет Победы) продолжаются работы по отсыпке подъездных путей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ижме начали заливать каток
Он будет работать на территории районного детского центра (подробности)