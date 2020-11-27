Тхэквондисты из Коми завоевали шесть медалей всероссийского турнира

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Команда Коми по тхэквондо завоевали шесть медалей на Кубках России и Урала. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования проходили в Екатеринбурге, в которых участвовали представители более чем 25 регионов. В состав сборной Коми вошли восемь спортсменов из сыктывкарской спортшколы олимпийского резерва «Фаворит» и ухтинского клуба «Спарта». Возраст тхэквондистов - от 11 до 15 лет.

В возрастной группе «11-13» сразу два серебра по программам «формальный комплекс» и «спарринг» взял сыктывкарец Семен Шишов. В этой же группе в весе до 55 килограмм также серебряную медаль завоевал ухтинец Владислав Масленников. В категории «до 35 килограмм» бронзу в копилку команды принес воспитанник «Фаворит» Амин Алиев.

Среди юношей 14-15 лет успех также сопутствовал ученикам столичной спортшколы. Серебро везут домой Владислав Мезин (55 килограмм) и Георгий Завражный (65 килограмм).

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