Мужчина обворовал магазин на 2 тысячи рублей и попал на уголовное дело

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Житель Воркуты предстал перед судом за воровство. Мужчина украл продукты из крупного сетевого магазина на 2 тысячи рублей.

Как установлено судом, злоумышленник набрал полную корзину еды, но платить за нее не собирался. Его действия не остались без внимания наблюдательного продавца. Кассир остановил мужчину на входе и задержал его до приезда полиции.

По итогам рассмотрения уголовного дела гражданину С. назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.

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