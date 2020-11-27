Фото: газета "Палитра города".

В Ухте без управления остались 18 домов. И их будет ещё больше. Ситуацию обсудили с депутатами на заседании комиссии по вопросам ЖКХ.

По "Ухтажилфонду" это 18 домов: 17 на Озерном и один в городе (Нефтяников, 2). А с 1 января прекратится обслуживание еще части домов на Дежнево и Югэре. Представитель компании заявил, что договор управления закончился, а новый заключать не стали. Причина - в убытках при обслуживание. Задолженность по ЖКХ, а именно по общедомовым нуждам составляет больше 3 миллионов, работ сверх платы выполнено больше, чем на 2 миллиона. Убыток управляющей компании - почти 6 миллионов.

Администрация о предстоящем отказе знала за два месяца. В УЖКХ заявили, что по Озерному уведомления об отказе получили во второй половине сентября и разослали управляйкам предложения взять дома себе. Но никто добровольно не откликнулся. Постановление по Озерному издали только несколько дней назад - эти дома во временное управление возьмёт "Ухтасервис".

Больше 20 минут спорили о том, есть ли здесь вина УЖКХ или это проблема несовершенства закона, а конкретно тот факт, что дома простаивали без управления после отказа одной компании до выбора новой.

Выступил и представитель СМУ-13: долг населения перед УК в целом - порядка 60 миллионов, компания обслуживает около 10 процентов всех домов. После Нового года тоже планируются отказываться от порядка 20 домов. Причины - задолженность и отказ жильцов от голосования по перечню работ.

Управляющим компаниям предложили не сразу бросать дома и оказывать хотя бы аварийное обслуживание до перевыбора. Это примерно 2 месяца. А также подготовить примерный график возможного отказа от других домов. От УЖКХ запросили варианты решения проблемы, сообщает газета "Палитра города".

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