В Удорском районе будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве собственной тёти

Обвиняемый признал вину, пояснив, что не помнит обстоятельства совершенного преступления. Фото: из архива "КП"

В Удорском районе перед судом предстанет местный житель по обвинению в убийстве родственницы, сообщает СУ СК России по Коми.

В июле текущего года фигурант, будучи в нетрезвом состоянии, в квартире по месту прописки в селе Важгорте, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений выстрелил из охотничьего ружья в голову своей 47-летней тёте. Женщина скончалась на месте.

Усть-Вымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст.105 УК РФ).

Обвиняемый признал вину, пояснив, что не помнит обстоятельства совершенного преступления. Вина фигуранта подтверждается показаниями свидетелей и заключением ряда криминалистических экспертиз. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Следователем собраны доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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