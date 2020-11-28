На выходные в Коми похолодает, снегопады прекратятся

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После теплой недели с ростом атмосферного давления температура воздуха будет дальше понижаться, приблизиться к климатической норме и ожидается ниже, особенно в юго-восточной половине республики.

Небольшие снегопады прекратятся. Ветер юго-восточный слабый. Только в Заполярье с близким расположением североатлантического циклона ожидается умеренный юго-западный ветер со слабым снегом. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит -11...-16С, днем не выше -7...-12С, в юго-восточных районах при ясном небе ночью -17...-22С, днем -13...-18С, сообщает Коми ЦГМС.