Дачный домик в Сыктывкаре сгорел из-за плохого дымохода

Фото: ГУ МЧС Коми

В ночь на субботу, 28 ноября, произошел пожар на одном из дачных участков СНТ «Нива» (Дырносский СК) в Сыктывкаре. Сообщение о пожаре поступило в 01:26. Через 10 минут огнеборцы были на месте происшествия. Горел дачный дом. Причем возгорание не сразу заметили. В 02:57 пожар был полностью ликвидирован. Деревянное строение повреждено огнем на площади 16 квадратных метров.

В тушении участвовали 10 огнеборцев и 3 пожарные автоцистерны 11-й пожарно-спасательной части ФПС. Предварительно, причиной пожара могло послужить нарушение требований пожарной безопасности при устройстве отопительной печи и дымохода в дачном доме.

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