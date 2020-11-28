Кондуктора из Сыктывкара осудили за угон автобуса

Гражданин Харин впоследствии раскаялся, но так и не смог внятно объяснить, зачем ему понадобилась поездка по ночному городу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сыктывкарский суд вынес приговор ранее судимому жителю Сыктывкара за угон автобуса, в котором он работал кондуктором. без цели хищения (угон).

4 октября В.И. Харин, находился в состоянии алкогольного опьянения на автомобильной стоянке, расположенной у одного из домов в Сыктывкаре. Он работал кондуктором, а автобус, где он трудился, как раз находился на этой стоянке.

Гражданин Харин впоследствии раскаялся, но так и не смог внятно объяснить, зачем ему понадобилась поездка по ночному городу. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, с помощью ключа зажигания запустил двигатель автобуса и привел его в движение, не имея на то соответствующего разрешения и доверенности, тем самым угнав автобус. После чего Харин В.И. совершил поездку по улицам столицы Коми, а затем был остановлен сотрудниками ГИБДД УМВД России по Сыктывкару.

Приговором суда Харину В.И. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Сыктывкарский городской суд.

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