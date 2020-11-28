В Воркуте ко Дню города обновили Доску почета

Фото: Мэрия Воркуты
В субботу, 28 ноября, в Воркуте состоялась ежегодная торжественная церемония, приуроченная ко Дню рождения города, – открытие обновленной Доски почета. На ней появились фотографии 32 человек, среди которых медики, рабочие, руководители предприятий и организаций самого разного профиля – от УК до театра, от школ до торговли.
Список воркутинцев, занесенных на Доску почета на 2020 год согласно решению Комиссии по наградам администрации и Городского совета Воркуты:
1. Агапова Елена Николаевна - главный технолог, техническая служба, структурного подразделения «Печорская центральная обогатительная фабрика» АО «Воркутауголь»;
2. Антонюк Александр Александрович - машинист тепловоза ООО «Северкомплектстрой»;
3. Бобровникова Нина Николаевна - машинист насосных установок Воргашорского цеха водопроводных насосных станций и сетей ООО «Водоканал»;
4. Борякин Сергей Станиславович - помощник командира взвода медицинской службы филиала «ВГСО Печорского бассейна» ФГУП «ВГСЧ» ;
5. Бушкова Татьяна Петровна - заместитель главного врача по медицинской части амбулаторно-поликлинического звена ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»;
6. Веремьева Татьяна Петровна - директор ООО «УК Комфорт»;
7. Годовалова Светлана Садыковна - директор ООО «Фудмаркет»;
8. Голоднюк Василий Васильевич - машинист тепловоза ООО «Северкомплектстрой»;
9. Демина Инаиса Даниловна - заведующий труппой ГАУ РК «Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова»;
10. Ересько Эдуард Владимирович - слесарь-сантехник ООО «ЖКУ»;
11. Иванова Юлия Сергеевна - врач-инфекционист ГБУЗ РК «Воркутинская инфекционная больница»;
12. Тешебаев Аскарали Мамаевич - горнорабочий очистного забоя 5 разряда 4 участка «Шахта Заполярная» АО «Воркутауголь»;
13. Князева Надежда Александровна - главный специалист-эксперт отдела назначения и перерасчета пенсий УПФР в г. Воркуте РК;
14. Копасов Валентин Каземирович - начальник службы по обслуживанию нежилых зданий ТЗБ МУП «Северные тепловые сети»;
15. Коршунов Олег Александрович - слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда ООО «Северкомплектстрой»;
16. Ледков Борис Алексеевич - бригадир оленеводческой бригады ПСК «Оленевод»;
17. Малюта Елена Ивановна - старшая медицинская сестра диспансерного отделения ГБУЗ РК «Воркутииская психоневрологическая больница»;
18. Маточкина Елена Николаевна - директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39 им. Г.А. Чернова»;
19. Машков Александр Викторович - член Общественной организации ветеранов г. Воркуты;
20. Морозова Ирина Владимировна - главный врач ГБУЗ РК «Воркутинская инфекционная больница»
21. Очкасова Любовь Николаевна - аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда химического цеха ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ»;
22. Пешкова Любовь Павловна - паспортист ООО «Управляющая компания жилищно-эксплуатационное управление № 8»;
23. Поленок Елена Павловна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 12 «Золотой петушок»;
24. Прытков Николай Иванович - руководитель МБУ «Специализированное дорожное управление»;
25. Совальский Иван Теодозиевич - машинист тепловоза ООО «Северкоплектстрой»;
26. Спиридонов Александр Пименович - мастер участка погрузки угля, структурного подразделения «Воркутинское транспортное предприятие» АО «Воркутауголь»;
27. Тропина Наталья Викторовна - штукатур-маляр 4 разряда ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 6»;
28. Чумаченко Елена Николаевна - начальник Обособленного структурного подразделения Воркутинский почтамт;
29. Шкурат Елена Станиславовна - руководитель муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»;
30. Шульгина Галина Алексеевна - заведующий социально-реабилитационным отделением территориального Центра социального обслуживания населения ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»;
31. Щирский Константин Александрович - проходчик 5 разряда участка подготовительных работ № 2 АО «Воркутауголь»;
32. Яковлева Елена Анатольевна - начальник Воркутинского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК.
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