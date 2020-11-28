В Воркуте ко Дню города обновили Доску почета

Фото: Мэрия Воркуты

В субботу, 28 ноября, в Воркуте состоялась ежегодная торжественная церемония, приуроченная ко Дню рождения города, – открытие обновленной Доски почета. На ней появились фотографии 32 человек, среди которых медики, рабочие, руководители предприятий и организаций самого разного профиля – от УК до театра, от школ до торговли.

Список воркутинцев, занесенных на Доску почета на 2020 год согласно решению Комиссии по наградам администрации и Городского совета Воркуты:

1. Агапова Елена Николаевна - главный технолог, техническая служба, структурного подразделения «Печорская центральная обогатительная фабрика» АО «Воркутауголь»;

2. Антонюк Александр Александрович - машинист тепловоза ООО «Северкомплектстрой»;

3. Бобровникова Нина Николаевна - машинист насосных установок Воргашорского цеха водопроводных насосных станций и сетей ООО «Водоканал»;

4. Борякин Сергей Станиславович - помощник командира взвода медицинской службы филиала «ВГСО Печорского бассейна» ФГУП «ВГСЧ» ;

5. Бушкова Татьяна Петровна - заместитель главного врача по медицинской части амбулаторно-поликлинического звена ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»;

6. Веремьева Татьяна Петровна - директор ООО «УК Комфорт»;

7. Годовалова Светлана Садыковна - директор ООО «Фудмаркет»;

8. Голоднюк Василий Васильевич - машинист тепловоза ООО «Северкомплектстрой»;

9. Демина Инаиса Даниловна - заведующий труппой ГАУ РК «Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова»;

10. Ересько Эдуард Владимирович - слесарь-сантехник ООО «ЖКУ»;

11. Иванова Юлия Сергеевна - врач-инфекционист ГБУЗ РК «Воркутинская инфекционная больница»;

12. Тешебаев Аскарали Мамаевич - горнорабочий очистного забоя 5 разряда 4 участка «Шахта Заполярная» АО «Воркутауголь»;

13. Князева Надежда Александровна - главный специалист-эксперт отдела назначения и перерасчета пенсий УПФР в г. Воркуте РК;

14. Копасов Валентин Каземирович - начальник службы по обслуживанию нежилых зданий ТЗБ МУП «Северные тепловые сети»;

15. Коршунов Олег Александрович - слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда ООО «Северкомплектстрой»;

16. Ледков Борис Алексеевич - бригадир оленеводческой бригады ПСК «Оленевод»;

17. Малюта Елена Ивановна - старшая медицинская сестра диспансерного отделения ГБУЗ РК «Воркутииская психоневрологическая больница»;

18. Маточкина Елена Николаевна - директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39 им. Г.А. Чернова»;

19. Машков Александр Викторович - член Общественной организации ветеранов г. Воркуты;

20. Морозова Ирина Владимировна - главный врач ГБУЗ РК «Воркутинская инфекционная больница»

21. Очкасова Любовь Николаевна - аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда химического цеха ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ»;

22. Пешкова Любовь Павловна - паспортист ООО «Управляющая компания жилищно-эксплуатационное управление № 8»;

23. Поленок Елена Павловна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 12 «Золотой петушок»;

24. Прытков Николай Иванович - руководитель МБУ «Специализированное дорожное управление»;

25. Совальский Иван Теодозиевич - машинист тепловоза ООО «Северкоплектстрой»;

26. Спиридонов Александр Пименович - мастер участка погрузки угля, структурного подразделения «Воркутинское транспортное предприятие» АО «Воркутауголь»;

27. Тропина Наталья Викторовна - штукатур-маляр 4 разряда ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 6»;

28. Чумаченко Елена Николаевна - начальник Обособленного структурного подразделения Воркутинский почтамт;

29. Шкурат Елена Станиславовна - руководитель муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»;

30. Шульгина Галина Алексеевна - заведующий социально-реабилитационным отделением территориального Центра социального обслуживания населения ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»;

31. Щирский Константин Александрович - проходчик 5 разряда участка подготовительных работ № 2 АО «Воркутауголь»;

32. Яковлева Елена Анатольевна - начальник Воркутинского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК.

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