Трудинспекция Коми нашла нарушения на "Жешартском ЛПК"

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Государственная инспекция труда в Республике Коми нашла множественные нарушения во время плановой проверки в отношении ООО "Жешартский ЛПК", сообщает ведомство.

В частности, расследование двух несчастных случаев с работниками предприятия было произведено с нарушением установленного законодательством срока.

Также работодатель не отстранил от работы (допустил к работе) 8 работников, не прошедших в установленном порядке обязательное психиатрическое освидетельствование.

Семь работников не получали положенные средства индивидуальной защиты.

По результатам проверки выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений. Срок исполнения предписания находится на контроле.

Максимальное наказание по этим нарушениям - до 150 тысяч рублей административного штрафа.

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