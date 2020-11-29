В начале декабря в Коми будет не по сезону теплая погода

Фото: Александр Бакин
В первые дни декабря, в начале рабочей недели, в Коми установится теплая погода, которая на несколько градусов превышает климатическую норму.
После короткого морозного периода, который пришелся на последние дни ноября, календарная зима начнется с не по сезону теплой погоды.
А в Заполярье и с неблагоприятных погодных условий из-за снегопадов, порывов ветра до 20 м/с, метелей.
Ночью ожидается -4С...-9С, днем -1...-6С. Это выше нормы от 8С на юге до 12С на крайнем севере, сообщает ЦГМС по Коми.
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