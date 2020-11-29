Трудинспекция Коми добилась компенсации за задержку выплат для медика из республиканской больницы

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Сотрудники Государственной инспекции труда в РК за неделю, с 18 по 24 ноября, восстановили нарушенные права 152 работников предприятий и организаций Коми.

В ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница» в Сыктывкаре одному работнику выплачена компенсация за задержку причитающихся выплат в размере 115,75 руб.

В ООО «Катюша» в Воркуте одному сотруднику оформили трудовые отношения в соответствие с требованиями трудового законодательства, заключен трудовой договор.

Восстановлены права 150 работников ООО «Ремспецтранс-2» в Усинске. В результате принятых мер выполнены мероприятия по устранению причин несчастного случая и снижению уровня профессионального риска.

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