В субботу в Коми горели авто, баня и дом

Фото: МЧС по Коми (архив)

В субботу, 28 ноября, в 05:27 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Лада» на улице Луговая в селе Замежная Усть-Цилемского района. Огнеборцы прибыли на место через 5 минут после сообщения. В 05:58 пожар был полностью ликвидирован. Но автомобиль сгорел.

Вечером, в 21:07, загорелась частная баня на улице Комсомольская в поселке Усогорск. Пожарные, прибывшие через 5 мин после сообщения, не позволили пожару перекинуться на соседние подворья. В 22:35 возгорание было ликвидировано. Баня сгорела. По предварительным данным, к пожару привели нарушения при устройстве в бане отопительной печи и дымохода.

В 22:05 сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Центральная в селе Кельчиюр поступило в пожарно-спасательную службу Ижемского района. Уже через 5 минут к месту вызова прибыли огнеборцы 211-й пожарной части Коми республиканской противопожарной службы. В 22:35 пожар был потушен. Деревянный жилой дом общей площадью 48 м² поврежден огнем на площади 3 квадратных метров. И здесь, по предварительным данным, причиной послужило нарушение требований пожарной безопасности при устройстве отопительной печи и дымохода, сообщает МЧС по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Найдено тело пропавшей неделю назад молодой женщины из Сосногорска (подробности поисков)