«Лихач в юбке» сбила женщину на остановке в Сыктывкаре

Фото: УГИБДД по Коми

Женщина-водитель, имеющая в анамнезе многочисленные нарушения всего за год с небольшим стажа, сбила на остановке общественного транспорта пожилую женщину. Авария произошла в Сыктывкаре в субботу, 28 ноября, в 8.30.

Женщина 1997 года рождения за рулем ВАЗ-21102 двигалась по улице Лесозаводской. Напротив дома №18 она не справилась с управлением и наехала на женщину, которая стояла на остановке.

Пострадала женщина 1936 года рождения. Она получила перелом, пенсионерку пришлось отправить в больницу.

Водитель за нарушение ПДД привлекалась 22 раза, в течение года девять раз, стаж с 2019 года, сообщает УГИБДД по Коми.

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