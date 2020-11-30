В Коми заплатят три премии за сохранение государственных языков

Фото: Ольга Крыльцова

В Коми объявили конкурс на соискание республиканской премии по сохранению и развитию государственных языков региона. Об этом сообщили в пресс-службе местного Министерства национальной политики.

Премия учреждена с целью общественного признания заслуг в сфере сохранения и развития государственных языков Коми, стимулирования деятельности, направленной на их популяризацию и обеспечение преемственности языкового наследия народов, живущих в республик.

На победу могут претендовать авторы проектов, реализованных в 2020 году. Сбор заявок для участия в конкурсе продлится с 30 ноября по 9 декабря. По результатам конкурсного отбора победители конкурса получат три денежные премии в размере 25 тысяч, 20 тысяч и 15 тысяч рублей.

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