Сыктывкарское АТП №1 оштрафовали на 200 тысяч рублей

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ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие № 1» оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.
Сотрудники ведомства провели рейды на общественном транспорте. На АТП №1 они обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Водители автобусов и кондукторы работали без масок и перчаток. На транспорте не было необходимого запаса масок и перчаток, обработка салонов не проводилась, дезинфицирующих средств не было.
Сотрудники Роспотребнадзора составили административный протокол. Суд оштрафовал предприятие на 200 тысяч рублей.
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